Samsun'da Otomobil Bisiklet Sürücüsüne Çarptı: Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Doyran Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

U.T. (34) kullandığı 55 ACD 59 plakalı otomobil, Doyran Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü S.A.'ya (76) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar

Fenerbahçe'nin neden elendiğini en iyi özetleyen anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neom SC'den Barış Alper Yılmaz için yeni karar

Barış Alper Yılmaz için yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.