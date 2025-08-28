Samsun'da Otomobil Bisiklet Sürücüsüne Çarptı: Bir Yaralı
Samsun'un Alaçam ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay, Doyran Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
U.T. (34) kullandığı 55 ACD 59 plakalı otomobil, Doyran Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bisiklet sürücüsü S.A.'ya (76) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel