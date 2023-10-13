Samsun'da Otomobil Bisiklet Sürücüsüne Çarptı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Tugay Yerli (33) yönetimindeki 55 AAN 957 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Bahçeler Mahallesi'nde kullandığı bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Toruner'e (75) çarptı.
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel