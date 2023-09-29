Samsun'da otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, bisiklet sürücüsüne çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Altınkaya Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. idaresindeki 55 AGP 792 plakalı otomobil, bisikletle yaya yolundan karşıya geçmeye çalışan İbrahim E'ye çarptı. Çarpma sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel