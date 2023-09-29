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Samsun'da otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir otomobil, bisiklet sürücüsüne çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.