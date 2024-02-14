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Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı

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Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Hastane'ye kaldırıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Murat Öztürk (30) idaresindeki 51 ABT 843 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Özlem Ünaldı Öztürk (26) ve Aras Öztürk (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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