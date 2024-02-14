Samsun'da otomobil bariyere çarptı: 3 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Hastane'ye kaldırıldı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Murat Öztürk (30) idaresindeki 51 ABT 843 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolu Memduhiye Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki Özlem Ünaldı Öztürk (26) ve Aras Öztürk (3) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.