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Samsun'da otomobil bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı

Samsun'da otomobil bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Can Pehlivan idaresindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolunda bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Bayram Can Ankara Samsun Güncel Haberler

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