Samsun'da otomobil bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı
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Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bayram Can Pehlivan idaresindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Ankara- Samsun kara yolunda bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel