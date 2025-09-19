Haberler

Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Z.B. idaresindeki 55 LK 702 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
Çocuğunun gözü önünde velilere bıçakla saldırmaya çalıştı

Çocukların gözleri önünde yaşandı! Okulda bıçaklı dehşet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğur Karakullukçu'nun kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde

Kura çekiminde Frankfurt için söyledikleri yeniden gündemde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.