Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Z.B. idaresindeki 55 LK 702 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan F.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel