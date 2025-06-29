Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 2 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada biri çocuk iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Engin G. (52) idaresindeki 58 NY 603 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba Sanayi Sitesi mevkisinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Ebru G. (31) ve Eslem G. (7), sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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