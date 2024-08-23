Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, biri çocuk iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
A.B. (45) idaresindeki 52 DE 226 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.G.B. (8) ve M.B. (51), sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan M.B, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.