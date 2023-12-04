Samsun'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otobüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil, ikiye bölündü. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Camcı yönetimindeki 55 LF 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Murat Ateş idaresindeki 60 TY 636 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. İkiye bölünen otomobilin sürücü ve yanında bulunan Oğuzhan Camcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan Ömer Faruk Durdu, Belgin Havsa Sarı ve Ahmet Utku Çolak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Oğuzhan Camcı ve Hasan Camcı'nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.