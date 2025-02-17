Samsun'da Oto Yıkama Dükkanında Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oto yıkama dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi 65. Sokak'taki 19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde Kamil Y'ye ait oto yıkama dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara neden oldu.