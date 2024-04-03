Samsun'da Oto Galeride Silah Satışı Yapan Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde oto galeride silah satan şüpheli yakalandı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri oto galeri olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde silah satıldığı istihbaratını değerlendirdi.

Şüpheli N.K'nin iş yeri ve ikametinde arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, ?1 el yapımı toplu tabanca, ?3 ruhsatsız tüfek, ?1 dürbün, ?2 bin 230 fişek, ?75 tüfek kartuşunu ele geçirdi.

Öte yandan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "gasp iddiası" ve "kasten yaralama ve mala zarar verme" şüphelisi firari C.İ'yi yakalamak için çalışma yürüttü. Ekipler, şüpheli saklandığı ikamette yakalandı.

N.K. ve C.İ. işlemleri yapılmak üzere ekiplerce emniyete götürüldü.