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Samsun'da otizmli çocukların annelerine özel etkinlik

Samsun'da otizmli çocukların annelerine özel etkinlik
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Samsun'un Bafra ilçesinde, otizmli çocukların fedakar anneleri için özel bir etkinlik düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, otizmli çocukların fedakar anneleri için özel bir etkinlik düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, özel çocuklar tarafından anneleri için özel bir pasta hazırlandı.

Davet üzerine gençlik merkezine gelen özel çocukların anneleri, burada gençlik merkezi yetkilileriyle sohbet ederek keyifli vakit geçirdiler.

Annelerle birlikte pasta kesilen programda, bağlama eşliğinde türküler seslendirildi.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "Özel çocuklarımızın özel annelerini Gençlik Merkezimizde ağırlamaktan onur duyduk. Bu anlamlı günde, evlatları için her türlü fedakarlığı gösteren kıymetli annelerimizin yanında olmak istedik. Onların yüzlerindeki bir tebessüm, bizim için en büyük mutluluk kaynağıdır. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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