Samsun'da Otizmli Çocuklara Trafik Eğitimi Verildi

Samsun'da jandarma ekipleri, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla otizmli çocuklara trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Güvenliği Eğitim Timi tarafından, otizmde farkındalığın artırılması amacıyla Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile Atakum Fahri Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde otizmli öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Çocuklar, jandarma ekiplerince hazırlanan parkurda bisiklete ve akülü arabalara bindi.

Otizmli bireylerinin ailelerin de katıldığı etkinlikte jandarma ekiplerinin dağıttığı boyama kitaplarını boyayan çocuklar, güzel vakit geçirdi.