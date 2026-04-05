Otizmli çocuğun kolunda 'buz yanığı'na neden oldukları iddiasıyla kreş işletmecisi ve görevlisine hapis istemi

Samsun'da 6 yaşındaki otizmli çocuğun kolunda "buz yanığı"na neden oldukları iddiasıyla kreş işletmecisi ve görevlisi hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 6 yaşındaki E.M.S.'nin annesi Deniz S.'nin beyanına göre, üç gün önce verdiği özel kreşte 2 Temmuz 2025'te görevli H.D.'nin kendisini arayarak oğlunun kolunun başka bir çocuk tarafından ısırıldığını söylediği belirtildi.

Çocuğu okuldan döndükten sonra sağ kolunda morarma ve hafif şişlik ile su toplama gören Deniz S.'nin hastaneye başvurduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Gittikleri doktor çocukta buz yanığı oluştuğunu söyledi. Bunun üzerine annesi uygulanan işlemin, mağdurun kolunu bu hale getirdiğini düşünerek şikayetçi olduğunu beyan etti. Şüpheli B.Y.'nin kreş ve gündüz bakımevinin işletmeciliğini yaptığı, H.D.'nin ise görevli olduğu belirlendi. H.D. şüpheli olarak alınan ifadesinde, 'Mağdurun kolunu başka bir çocuk ısırdı, iz kalmaması ve ağrı oluşmaması için buz koydum' şeklinde beyanda bulundu."

İddianameye giren E.M.S.'nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan adli raporunda, sağ kolunda 5x3 santimetrelik 2. derece derin buz yanığı bulunduğu, doku kusuruna yol açan yanığın basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu görüşü aktarıldı.

Sanıkların üzerine atılı "taksirle yaralama" suçunu işlediklerine dair kamu davası açılması için yeterli delil olduğu kanaatine varılan iddianamede, taraflar arasında icra edilen uzlaştırma faaliyetinin olumsuz sonuçlandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık H.D.'nin E.M.S.'nin koluna buz koyarak 2. derece yanık şeklinde yaralanmasına neden olmasının, B.Y.'nin ise idareci olup yeterli özen ve gözetimi sağlamamasının "taksirle yaralama" suçunu oluşturduğu aktarılarak, bu nedenle sanıkların 4 aydan 2 yıl kadar hapis cezası veya adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ayrıca işletmenin geçici süreyle kapatılması da istendi.

Olay hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda ise kreşin ilgili yönetmeliğe göre mağdur E.M.S.'yi 70 aylıktan büyük olması sebebiyle kabul etmemesi gerektiği, kreşe alınmasıyla soruşturma konusu olayın gerçekleşmesine zemin hazırladığı değerlendirmesine yer verildi.

Raporda işletmeci B.Y. asli, H.D. ise tali kusurlu sayıldı.

Öte yandan otizmli çocuğun kolunun bir başka çocuk tarafından ısırılması ile buz uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de iddianamede yer aldı.

Davanın görülmesine mahkemenin belirleyeceği tarihte başlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya dahil oldu

E.M.S'nin annesi Deniz S., AA muhabirine olayda çocuğunun travmaya maruz kaldığını söyledi.

Konu geçince oğlunun kendini bir odaya kapatıp ağladığını belirten Deniz S., "Çocuğum iyileşirken geriye gitti. Ben adalet istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Kreşin kapanmasını istiyorum." dedi.

Müşteki avukatı Şeyma Bıyık ise hukuki sürecin devam ettiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da davaya "ihbar edilen" olarak dahil olduğunu anlattı.

Yönetmelik hükümlerine göre kreşin özel gereksinimli çocuğu alma yetkisi bulunmadığına işaret eden Bıyık, şunları kaydetti:

"Aslında hukuka aykırılık buradan başlamaktadır. Biz bunun, bilinçle taksirle olduğunu düşünüyoruz. Bilinçli taksirle çocuğumuzun yaralanmasına sebep olmuşlardır. Kolda kati raporda yer aldığı üzere basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek 2. dereceye varan yanık bulunmaktadır. Daha da önemlisi E.M.S.'nin geleceğini etkileyecek şekilde sabit iz kalmıştır. Kolunu her gördüğünde kendisini banyoya, odaya kilitlemekte, eğitim hayatına devam etmemektedir."