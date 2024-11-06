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Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Tamamlandı

Samsun'da Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı Tamamlandı
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Samsun'da düzenlenen 'Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı', otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı ve otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulmayı hedefledi. Çalıştayda alanında uzman kişiler çeşitli konularda sunumlar yaptı.

Samsun'da düzenlenen "Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" sona erdi.

Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Samsun Otizm İl Eylem Planı Çalıştayı" sona erdi.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen çalıştayda otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve otizmli bireylerin ve ailelerinin karşılaştığı sorunlara çözüm bularak yaşamları kolaylaştırmak amaçlandı.

Çalıştayda alanında uzman isimler tarafından, "Otizm Spektrum Bozukluğu ve Yaklaşım Teknikleri", "Etkili Sosyal Hizmet Modelleri ile Bireyi ve Aileyi Güçlendirmek", "Özel Eğitim ve Destek Güçlendirmek" gibi konularda sunum gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde davetlilere plaket ve katılım belgeleri Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, SYDV Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
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