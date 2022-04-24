Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Samsun'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, otelde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Atakum ilçesinde bir otele düzenlenen operasyonda, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen Yiğit G, Cemre K, Aykut S. ve Onurcan K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu otel odasında yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 125,37 gram metamfetamin, iki paket halinde toplam 7,40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, iki adet tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 10 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yiğit G, Cemre K. ve Aykut S. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, Onurcan K. ise adli kontrol şartıyla ile serbest bırakıldı.