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Samsun'da Otel Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da Otel Kurşunlayan Şahıs Tutuklandı

Güncel Haberler

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir oteli kurşunlayıp bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, şahsın daha önce de bir otele silahlı saldırı düzenlediğini tespit etti.

Samsun'da otel kurşunlayıp bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.G.(32) sol ayağından yaralandı. Hastaneya kadırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan ise kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.O.B.'yi (30) yakalayarak gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırma sonucu R.O.B.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde de bir otele silahlı saldırı düzenlenmesi olayına karıştığını tespit etti. Polisteki sorgulunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.O.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Güncel Haberler

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