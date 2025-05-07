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Samsun'da Otel İnşaatından Hırsızlık

Samsun'da Otel İnşaatından Hırsızlık
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir otel inşaatından 1 milyon lira değerinde malzeme çalan 6 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli serbest bırakılırken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde otel inşaatından 1 milyon lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü polisteki işlemleri sonrası salıverildi, diğerleri adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesindeki bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü. Şüphelileri tespit eden ekipler, dün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T. (38), A.B. (41), M.A.B. (27), R.S. (42), G.Y. (36) ve S.B. (43), 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ile 'Mala zarar verme' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.T., A.B. ve M.A.B. adliyeye sevk edildi, diğerleri ifadelerinin ardından salıverildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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