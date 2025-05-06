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Samsun'da Otel İnşaatından 1 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık

Samsun'da Otel İnşaatından 1 Milyon Lira Değerinde Hırsızlık
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir otel inşaatından mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarını çalan 6 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki otel inşaatından 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarını çalan 6 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesindeki bir otel inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ile güvenlik kameralarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma yürüttü. Şüphelileri tespit eden ekipler, bugün saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. E.T. (38), A.B. (41), M.A.B. (27), R.S. (42), G.Y. (36) ve S.B. (43), 'İş yerinden ve kurumdan hırsızlık' ile 'Mala zarar verme' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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