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Samsun'da ÖSYM Sınavına Yetişemeyen Öğrencilere Polis Yardımı

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Samsun'da düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi. Sınav merkezine belirlenen saatte yetişemeyen bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.

Samsun'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yetişemeyen bazı öğrencileri motosikletli polis ekipleri sınava yetiştirdi.

Saat 10.15'te başlayan, 13.00'te sona erecek sınav için binalara saat 10.00'dan sonra aday alınmadı.

Samsun Ondukuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi binasında Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na giren bazı öğrenciler, koşarak son anda sınav merkezine yetişirken bazı öğrencileri ise Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timi sınava yetiştirdi.

Sınav merkezi önünde bekleyen veliler, polis ekiplerini alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Sınav merkezine belirlenen saatte yetişemeyen bazı öğrenciler ise sınava alınmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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