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Samsun'da ortaokulun çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çatıda hasar meydana geldi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir ortaokulun çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nazmiye Ünal Soğancı Ortaokulu'nun çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Samsun Terme Olay Yaşam Güncel Haberler

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