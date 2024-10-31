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Samsun'da Ortaokulda Teneffüste Yorgun Mermi Isabet Etti

Samsun'da Ortaokulda Teneffüste Yorgun Mermi Isabet Etti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda, teneffüste öğrencilerin oturduğu bankaya yorgun mermi isabet etti. Öğrenciler canlarını zor kurtarırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki bir ortaokulda, teneffüste öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti. Öğrenciler ölümden dönerken, polis, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'ndeki ADEKA Ortaokulu'nda, teneffüs sırasında öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti. Merminin banka saplanırken, ölümden dönen öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yapıp, banka saplanan mermiyi çıkardı. Ekipler, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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