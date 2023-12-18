Samsun'da ortaokul tavanında alçı dökülmesi: 7 öğrenci hafif yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında tavanındaki alçı parçalarının düşmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı. Öğrenciler, tedbir amaçlı hastanelere kaldırıldı ve durumları iyi.
Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulun tavanındaki alçının dökülmesi sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.
Fatih Ortaokulu'nda ders sırasında 5-B sınıfının tavanındaki alçının bir bölümü döküldü.
Yere düşen alçının parçalanıp öğrencilerin üzerine sıçraması sonucu 7 öğrenci hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekipleri öğrencileri tedbir amaçlı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Okul müdürü ve öğretmenler, sınıftaki öğrencilerin ailelerini olayla ilgili bilgilendirdi.
Yaralanan 7 öğrencinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.