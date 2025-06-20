Samsun'da Ortaokul Öğrencilerine Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Samsun'da Ortaokul Öğrencilerine Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi
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Samsun Yeşilay Şubesi, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri kapsamında ortaokul öğrencilerine 'Teknoloji Bağımlılığı' eğitimi vererek, sosyal ve akademik hayatta teknoloji bağımlılığının etkileri hakkında farkındalık oluşturdu.

Samsun Yeşilay Şubesi ortaokul öğrencilerine "Teknoloji Bağımlılığı" eğitimi verildi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Eğitimleri kapsamında, Fazıl Kadı Gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte Samsun Yeşilay Şube Başkanı Emre Güneş, öğrencilerle buluştu.

Bireysel, sosyal ve akademik hayatta teknoloji bağımlılığının etkileri üzerine farkındalık oluşturuldu.

Güneş, teknolojiyi doğru ve bilinçli kullanmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Bilinçsiz ve kontrolsüz kullanılan teknolojinin büyük sorunlara yol açtığını belirten Güneş, "Bireylerde sosyal, psikolojik ve fiziksel birçok olumsuzluğa yol açabiliyor. Bu nedenle teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurmalıyız. Karnelerinizi aldınız, yaz tatiliniz başladı. Ancak tatilin başlaması, vaktimizin büyük bir kısmını teknolojiyle geçirmek anlamına gelmemeli. Yaz dönemini, gençlik merkezlerimizde düzenlenen kurslara katılarak değerlendirin. Kendinizi geliştireceğiniz bu kurslar, aynı zamanda sizleri bağımlılıklardan da koruyacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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