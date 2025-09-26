Haberler

Samsun'da Ormanlık Alanda Darp Olayında İki Şüpheli Yakalandı

Samsun'da Ormanlık Alanda Darp Olayında İki Şüpheli Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde ormanlık alanda bir kişiyi darbeden 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak yaralı kişiyi hastaneye kaldırdı. Şüphelilerden birinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde ormanlık alanda bir kişiyi darbeden 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakavuk Mahallesi yakınlarında devriye görevi sırasında ormanlık alanda park halindeki otomobili fark etti.

Jandarmanın geldiğini gören 3 kişi, ormanlık alana doğru kaçtı. İnceleme yapan ekipler, araçta bulunan M.G'nin (43) darbedildiğini belirledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan M.G, tedavi altına alındı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelilerden M.C.A. (26) ve M.C.A'yı (24) ormanlık alanda yakaladı. Zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Şüphelilerden L.B'nin (29) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
