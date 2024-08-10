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Samsun'da Ormanlık Alanda Bulunan Vaşak Yavrusu Yetkililere Teslim Edildi

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Samsun'un Havza ilçesinde bulunan ormanlık alanda yeni doğmuş bir vaşak yavrusu bulundu. Yavru vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne teslim edilmek üzere Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde ormanlık alanda bulunan vaşak yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürülmesi için Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim edildi.

Erikbelen Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Kaan Eren Yaman ailesi ile gittiği ormanlık alanında çalıların arasında yeni doğmuş bir vaşak yavrusu buldu.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak yavrusunu alarak Havza'ya getiren Yaman, Orman İşletme Şefliğine bilgi verdi.

Yaman, bu sürede şırınga ile süt ve su vererek beslediği vaşak yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne götürmeleri içen Havza Orman İşletme Şefliği yetkililerine teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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