Samsun'da orman yangını kontrol altına alındı
Samsun'un Yakakent ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.
Samsun'un Yakakent ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mutaflı Mahallesi Kaşbaşı mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.
Söndürülen yangında soğutma çalışması başlatıldı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.