Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Haberler

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Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salıpazarı ilçesinde İ.S'nin orman arazisini açarak Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Arazide arama yapan ekipler, 2 bin 53 kök Hint keneviri, 2 kilogram kimyasal gübre, 26 bitki fideleme kabı ve 35 metre sulama hortumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Recep Bilek - Güncel

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