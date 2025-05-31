Samsun'da Organize Sanayi Bölgesi Voleybol Ligi Heyecanı

Samsun'da Organize Sanayi Bölgesi Voleybol Ligi Heyecanı
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Samsun'da bu yıl ilk kez düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi Voleybol Ligi, 6 takımın katılımıyla devam ediyor. Turnuva, yarın oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

Samsun'da bu yıl ilk kez düzenlenen Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Voleybol Ligi, devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Tekkeköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Tekkeköy Bahattin Ekinci Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 6 takım katılıyor.

Firmaların çalışanlarından oluşan takımlar, üç hafta sürecek organizasyon boyunca rekabet ediyor.

Turnuva, yarın oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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