Samsun'da Organ Bağışı ile 3 Hastaya Umut Olundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki Arif Günyel'in bağışlanan organları, 3 hastaya nakledildi. Aile, Günyel'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 64 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledildi.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 gün önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Arif Günyel'in dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekipleri, Günyel'in ailesiyle görüştü. Aile, Günyel'in organlarını bağışlama kararı aldı.

İlgili birimlere bilgi verilmesinin ardından Günyel'den alınan böbrekler ile karaciğeri, kentte nakil bekleyen 3 hastaya nakledildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi

Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.