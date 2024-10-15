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Samsun'da Organ Bağışı: 41 Yaşındaki Kadından Üç Hastaya Hayat

Samsun'da Organ Bağışı: 41 Yaşındaki Kadından Üç Hastaya Hayat
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Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki Hamide Tuncel'in organları, karaciğeri Erzurum'a ve korneaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ndeki hastalara nakledilecek. Ailesinin bilinçli olarak yaptığı organ bağışı, hayat kurtarma potansiyeliyle dikkat çekiyor.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki kadından alınan karaciğer ve kornealar 3 hastaya nakledilecek.

Tedavi için gittiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Hamide Tuncel'in, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Tuncel'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Kadının karaciğeri Erzurum'a, korneaları ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut, gazetecilere, ailenin organ bağışı konusunda bilinçli olduğunu söyledi.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Karabulut, "Karadeniz Bölgesi bu konuda Türkiye birincisi, en çok organ çıkaran bölgemiz. Organ bağışıyla bir sürü insana can oluyoruz. Bağışlayan aileye teşekkür ederiz. Organ nakli hayat kurtarır." dedi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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