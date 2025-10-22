Samsun'da Operasyonda Oyuncak Ayı İçinden 150 Gram Kokain Çıktı

SAMSUN'un Atakum ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 150 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili B.S. (23) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, Atakum ilçesinde yaşayan B.S.'nin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, oyuncak ayının içerisine gizlenmiş 150 gram kokain ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.S., gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,