Samsun'da Operasyon: Kanepeye Zulalanmış Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda kanepeye zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede şüpheli F.D'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şubesi ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, kanepeye zulalanmış 378 gram kubar esrar ile 2 tabanca, kurusıkı tabanca ve 37 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.