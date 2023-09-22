Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil önündeki araca çarparak devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da önündeki araca çarpan otomobilin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Kürtün Köprüsü üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve Yıldız K. idaresindeki 61 ABC 947 otomobil önünde seyir eden Cihan A.'nın kullandığı 34 GPN 252 plakalı otomobile arkadan çarpıp devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Merve Yıldız K. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN