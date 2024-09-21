Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Olumsuz Hava Şartları Balıkçılığı Olumsuz Etkiliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizlerdeki kötü hava koşulları nedeniyle Samsun'da balık tezgahlarında az sayıda balık bulunuyor. Balıkçı tekneleri denize açılamadığı için avlanan balık miktarında ciddi azalma yaşandı.

Denizlerde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Samsun'da tezgahlarda az sayıda balık bulunabiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamayınca avlanan balık miktarında azalma yaşandı.

Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, AA muhabirine, av sezonunun açılmasıyla bereketli bir sezon geçirmeye başladıklarını söyledi.

Samsun'da etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle birkaç gündür balıkçıların denize açılamadıklarını dile getiren Kocabaş, "Kötü hava koşulları nedeniyle avlanma yapamıyoruz. Bu nedenle balık tezgahları boş kaldı." dedi

Tezgahlarda az miktarda palamut ile mezgit bulunduğunu anlatan Kocabaş, hava şartlarının düzelmesiyle balım miktarı ile diğer balık türlerinin avının artacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel

samsun

Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir

 İran'dan gövde gösterisi! Pezeşkiyan, İslam ülkelerine 'Birlik' çağrısı yaptı

Yeni füzeyle İsrail'e gözdağı verip İslam ülkelerine çağrı yaptı

 Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) 21 Eylül canlı şifresiz donmadan HD maç izle! GS-FB derbi maçı nereden izlenir? DERBİ SAAT KAÇTA? Galatasaray- Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Metin Arolat kimdir, kaç yaşında öldü? Metin Arolat neden hayatını kaybetti? Metin Arolat öldü mü, neden öldü? Metin Arolat'ın hastalığı nedir? Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });