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Samsun'da Olumsuz Hava Koşulları Balıkçılığı Vurdu

Samsun'da Olumsuz Hava Koşulları Balıkçılığı Vurdu
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Samsun'un Yakakent ilçesinde güçlü rüzgar ve sağanak yağışlar nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı. Rüzgarın hızı saatte 30 kilometreyi bulurken, dalga boyu 2 metreye ulaştı. Valilik, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

Karadeniz kıyısındaki ilçede kuvvetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın hızının saatte 30 kilometreye kadar çıktığı ilçede, dalga boyu yaklaşık 2 metreye ulaştı.

Balıkçılar, elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

Su seviyesinin yükseldiği görülen Yakakent Balıkçı Barınağı'ndaki bazı tekneler karaya çekildi, bazı balıkçılar ise limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunan Samsun Valiliği, vatandaşlardan tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel

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