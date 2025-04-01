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Samsun'da Ölü Yunus Sahile Vurdu

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Atakum ilçesinde sahile vuran ölü yunus, belediye ekipleri tarafından gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.

Samsun'un Atakum ilçesinde sahile vuran ölü yunus belediye ekiplerince götürüldü.

Çakırlar Yalı Mahallesi sahil kenarında yunus gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Polis ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, yunusun uzun süre önce öldüğü ve dalgaların etkisiyle sahile vurduğu belirlendi.

Ölüm nedeni saptanamayan yunus, belediye ekiplerince gömülmek üzere katı atık alanına götürüldü.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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