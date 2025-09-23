Samsun'da Olası Afetlere Hazırlık İçin Deprem Tatbikatı Yapıldı

SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), olası afetlere hazırlık amacıyla deprem tatbikatı yaptı. AFAD İl Müdürü Ahmet Matur, "Senaryo gereği Samsun'da saat 09.21'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu seviye 1 tatbikattı. Sadece Samsun'un etkilendiği, çevre illerden destek istemediğimiz bir tatbikat oldu" dedi.

Samsun AFAD Müdürlüğü, olası afetlere karşı hazırlık amacıyla kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Atakum ilçesindeki AFAD yerleşkesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği saat 09.21'de 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 23 çalışma grubu eş zamanlı olarak harekete geçirildi. İlk aşamada öğleye kadar ihbarlar değerlendirildi. Ardından Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir başkanlığında saha tatbikatına geçildi. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 6 akreditasyon belgeli STK'nın katıldığı uygulamada, arama-kurtarma köpekleri göçük altında kalanları aradı, ekipler 'sesimi duyan var mı?' diye bağırarak enkazda kurtarma çalışması yaptı. Enkazdan çıkarılan yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Tatbikata Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı da destek verdi. Helikopter ile yapılan çalışmada, yaralılar taşınarak güvenli şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.

EN ÖNEMLİ SONUÇ, KURUMLARIN BİRLİKTE TOPLANMASI

Tatbikata ilişkin bilgi veren Samsun İl Afet ve Acil Durumu (AFAD) İl Müdürü Ahmet Matur, "Sabah saat 09.21'de gelen ihbar doğrultusunda 23 çalışma grubu Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında kurumumuzla intikal haline geçti ve saat 09.21 itibariyle tüm çalışma gruplarını kurumumuza davet ettik. İlk etapta saat 12.00'ye kadar masabaşı tatbikatında ihbarları değerlendirdik. Öğlenden sonra da Vali Yardımcımız Bilal Bozdemir'in başkanlığında saha tatbikatını tüm kurum kuruluş temsilcilerimizle 6 akredite belgeli STK'larının katılımıyla burada tatbikatı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Tatbikatın en önemli amacının kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek olduğunu belirten Matur, "Bizim için bu tatbikatın en önemli sonucu herhangi bir afette veya acil durumda tüm kurum temsilcilerimizin, paydaşlarımızın, STK'ların, nerede nasıl toplanması gerektiğini bilmesidir. Biz tatbikat noktasında kurumumuz da toplandıktan sonra yapılacak olan işlerden daha ziyadesiyle burada toplamaya önem veriyoruz. Tüm kurum kuruluşların burada toplanması bizim geçmişteki saha tecrübelerimizden, afetlerden, acil durumlardan edindiğimiz tecrübelere göre bu işin yüzde 90'ı diyebilirim. Biz her kurumun nerede, nasıl toplanması gerektiğine, nerede oturması gerektiğine daha çok önem veriyoruz" dedi.

SAMSUN AFETLERE HAZIR BİR İL

Samsun'un afet riski yüksek bir olduğunu vurgulayan Matur, deprem tatbikatının tam teşekküllü yapıldığının altını çizdi. Matur, "Tatbikatımız Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN), arama kurtarma köpeklerimizle ve helikopter ile tam teşekküllü bir tatbikat diyebiliriz. Bu seviye 1 tatbikatı. Sadece Samsun ilinin etkilendiği, çevre illerden destek istemediğimiz bir tatbikat. Önümüzdeki aylarda bölgesel tatbikatlarımız olacak. 23 Kasım'da Kastamonu ilinde yapılacak bölgesel tatbikata Samsun AFAD olarak tam destek sağlayacağız. Ama bugünkü tatbikatta yerel imkanlarla, kendi imkanlarımla yaptığımız bir tatbikatı gerçekleştirdik. 6.5 büyüklüğünde bir deprem. Bu senaryoların tamamını biz başkanlığımızdan resmi yazıyla talep ediyoruz. AFAD başkanlığımızın sistemine göre ürettiği senaryolar kapsamında gerçekleştiriyoruz" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun