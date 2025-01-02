Samsun'da Okulda Yangın: Öğrenciler Tahliye Edildi
Samsun'un Canik ilçesindeki Toptepe İlkokulu binasının zemin katında çıkan yangın, öğretmenlerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Olay yerine intikal eden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri küçük çaplı yangına müdahale etti.
Samsun'un Canik ilçesinde 3 katlı okul binasının zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Toptepe İlkokulu binasının zemin katında, elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Öğretmenlerin yardımıyla öğrenciler binadan tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel