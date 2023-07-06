Samsun'da okulda annesini öldüren sanığın yargılanması devam ediyor

Samsun'un Canik ilçesinde, okul binasında annesini silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık hakkında müebbet hapis talep eden Cumhuriyet Savcısı, cezanın indirilmesini ancak haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti. Duruşma 1 Eylül'e ertelendi.

Samsun'un Canik ilçesinde, okul binasında annesini silahla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşmasına, annesi Zerrin Büyük'ü (50) ortaokul binasında silahla öldüren ve erkek arkadaşı Bilgin İ'yi yaralayan tutuklu sanık A.A.Ö. (17), Kavak Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz yargılanan sanığın babası A.Ö. ise duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.Ö, kardeşi ve babasından şikayetçi olmadığını söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasında, sanık A.A.Ö. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis talep eden Cumhuriyet Savcısı, 18 yaşından küçük olması nedeniyle cezanın indirilmesini ancak haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı, A.Ö'nün ise suça azmettirmeden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 1 Eylül'e erteledi.

Eşinden boşanan 3 çocuk annesi Zerrin Büyük, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Bilgin İ. ile velayeti babalarında bulunan iki çocuğunun eğitim gördüğü ortaokula gitmiş, okul yönetimi de babaları A.Ö'yü telefonla arayıp annelerinin çocukları görmek için okula geldiğini bildirmişti.

Kadının büyük oğlu A.A.Ö, ortaokula gidip tabancayla binanın içinde annesine, okul bahçesinde de Bilgin İ'ye ateş etmiş, anne ve erkek arkadaşı yaralanmış, Zerrin Büyük, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.