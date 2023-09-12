Samsun'da okul ve çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul ve çevrelerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi yürütülen hazırlıklar ile genel asayiş ve tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Binbaşı Selçuk Konur'un katımıyla gerçekleştirildi.

Vali Tavlı, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Samsun'da eğitim öğretimin huzur ve güven içinde sürdürülebilmesi için ilgili tüm kurumlar tarafından titizlikle yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirlerle okul ve okul çevrelerinde güvenliği sağlayarak geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukları her türlü olumsuzluktan korumak amacıyla çaba sarf ettiklerini kaydetti.

İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 390 okuldan il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve komiser sınıfından 77 sorumlu amirin kontrolünde 38 okulda 38 sabit okul kolluk görevlisi, 352 okulda 274 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 234 okulun giriş çıkışlarını sağlamak amacıyla da 94 ekip görevlendirildiğini anlatanTavlı, il genelinde bulunan 390 okuldan 38 okulun 1. ve 2. öncelik dereceli, 153 okulun 3. öncelik dereceli, 199 okulun da 4. öncelik dereceli olarak değerlendirildiğini aktardı.

İl merkezi polis sorumluluk bölgesinde ise 188 okulda 64 sorumlu amir, 38 okulda 38 sabit okul kolluk görevlisi, 150 okulda 93 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi ve 76 okulun giriş-çıkışlarını sağlamak amacıyla 41 ekip görevlendirilmesinin yapıldığına dikkati çeken Tavlı, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 410 okuldan 20 okulun 3. öncelik dereceli, 390 okulun ise 4. öncelik dereceli olarak değerlendirildiğini ve 186 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi görevlendirildiğini vurguladı.

Tavlı, 17 ilçe jandarma ve 30 karakol komutanının emir komutasında 20 trafik ve 58 asayiş timi olmak üzere toplam 278 personelin katılımıyla gerekli tedbirlerin alındığını, kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Yeni eğitim öğretim yılında okul servis araçlarına yönelik trafik denetimlerinin de devam edeceğini dile getiren Tavlı, öğrencilerin okullarına ve evlerine güven içinde ulaşmalarını sağlamak için denetimlerin yanı sıra eğitim faaliyetleri de yürüteceklerine işaret etti.

Tavlı, servis sürücülerinden ailelerinden emanet aldıkları çocukların güvenliği noktasında dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutmalarını istedi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından kent genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şekilde ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ifade eden Tavlı, ayrıca, okul çevresindeki esnafla güvenli eğitim konusunda birlikte çalışmalar yürütüleceğini kaydetti.