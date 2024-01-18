Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Okul Sporları İl Güreş Birinciliği Dereceye Giren Sporculara Malzeme Desteği

Güncelleme:
Abone Ol

Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları İl Güreş Birinciliği müsabakalarında dereceye girerek Samsun'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan güreşçilere Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce malzeme desteği sağlandı.

Samsun'da gerçekleştirilen Okul Sporları İl Güreş Birinciliği müsabakalarında dereceye girerek Samsun'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan güreşçilere Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce malzeme desteği sağlandı.

Okul Sporları İl Güreş Birinciliği müsabakalarında dereceye giren, aynı zamanda Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü güreş kursu öğrencisi olan İsa Mert Sezer, Arslan Meriç İkiz ve Berkay Doğan, antrenör Arif Şahin eşliğinde Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun'u ziyaret etti.

Şahin, Uzun'a il birinciliği müsabakaları hakkında bilgiler verdi.

Uzun, Havza olarak Samsun'u temsil etme onurunu kazandıklarını dile getirerek, "Bölgemizde güreş sevilen ve potansiyeli olan bir spor. Çalışmaların sonuçlarını almak, bizleri mutlu ediyor. Güreşçilerimizin açmış olduğu kurslarda yetişmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Bu şampiyonaya katılmamız için bizlere destek olan başta Kaymakamımız Mustafa Ayvat'a, Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir teşekkür ederim." dedi.

Ziyaretin sonunda Uzun, öğrencilere çalışmalarına destek olmak amacıyla güreş malzemelerinden oluşan çanta ve güreş ayakkabısı hediye etti.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Havza Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Tunceli adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Trabzon adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Trabzon Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title