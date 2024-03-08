Samsun'da Okul Psikososyal Koruma Çalıştayı Düzenlendi

Samsun'un Atakum ilçesinde "Okul Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekipleri Güçlendirme Vaka Çalıştayı" yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Atakum Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, ilçedeki okullarda görev yapan psikososyal koruma, önleme ve krize müdahalede yer alan öğretmenlere eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, ekiplerin güçlendirilmesi ve kriz durumlarında etkili müdahale yapabilmeleri amacıyla çalıştayın öneminden bahsetti.

Okullarda psikososyal destek hizmetlerinin daha etkin şekilde sunulması için yapılan çalışmaların devam edeceğini anlatan Yetik, bu tür etkinliklerin öğrencilerin ve okul personelinin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını kaydetti.