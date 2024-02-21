Samsun'da Okul Müdürüne Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde okul müdürünün darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad'ın darbedilmesiyle ilgili A.M.Ç, Y.U. ve O.K'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen A.Y'nin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerden A.M.Ç'nin emniyetteki ifadesinde, Şad ile trafikte tartıştıklarını, kendisini bu nedenle darbettiklerini söylediği öğrenildi.

Atakum ilçesinde dün, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline binerken aracın kapısını açan kişiler tarafından darbedilmişti.