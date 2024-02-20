Samsun'da Okul Müdürü Otomobilinde Darbedildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline bindi.

Bu sırada Şad'ın otomobilin kapısını açan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Şad'ı darbettikten sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şad, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.