Samsun'da Okul Müdürü Otomobilinde Darbedildi
Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi. Olayın ardından polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir okul müdürünün okul bahçesinde otomobilinin içinde 2 kişi tarafından darbedildiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokulu Müdürü Fırat Şad, mesai çıkışında okul bahçesindeki otomobiline bindi.
Bu sırada Şad'ın otomobilin kapısını açan kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, Şad'ı darbettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şad, 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
Polis, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.