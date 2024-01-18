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Samsun'da Okul Çevresi ve Güzergahlarında Denetimler Devam Ediyor

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Samsun'da, uyuşturucuyla mücadele amacıyla okul çevresi ve güzergahlarında yapılan denetimler sürüyor. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde görevlendirilen ekipler, güvenli okul ve güvenli eğitim sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Samsun'da okul çevresi ve güzergahlarında yapılan denetimlere devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, okul çevresi ve güzergahlarında uyuşturucu ile etkin mücadele edilmesi amacıyla denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde okul ve çevrelerinde görevlendirilen çok sayıda ekip, "Güvenli okul güvenli eğitim" sloganıyla okullarda giriş ve çıkışları güvenli şekilde sağlamak ve uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla çalışma yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin güvenli şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla denetimlerine devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Güvenlik Eğitim Güncel Haberler

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