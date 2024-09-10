Samsun'da okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 5 kişi yakalandı

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte, yeni eğitim öğretim yılının açılmasıyla çocukların güvenliğini sağlamak için okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine veya suça sürüklenmesine neden olabilecek alkol, sigara, tütün ve benzeri maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı gibi unsurların satılmasını engellemek ve servis araçlarının trafik kurallarına riayetinin sağlaması amacıyla uygulama yapıldı.

Kent genelinde 89 ekip ve 236 personel ile 278 okul çevresinde yapılan uygulamada 1735 kişi ve 67 metruk bina kontrol edildi, 202 umuma açık iş yeri ile 106 park bahçe denetlendi.

İlkadım, Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde aranan 5 kişinin yakalandığı denetimlerde amaç dışı bıçak taşıyan 1 kişiye adli ve idari işlem, 1 kişiye de ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı.