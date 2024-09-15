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Samsun'da Okul Çevrelerinde Geniş Çaplı Denetim: 5 Gözaltı

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Samsun'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve kötü alışkanlıkların önüne geçmek amacıyla 398 okul çevresinde denetim yaptı.

Samsun'da okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimlerde 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılında çocukların güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde geniş çaplı denetimler başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine veya suça sürüklenmesine sebep olabilecek maddelerin satılmasının engellenmesi ve trafik kurallarına uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan çalışmada servis araçlarının da denetlendiği ifade edildi.

Kentte, 233 ekip ve 602 personel ile 398 okul önünde ve çevresinde hafta boyunca yapılan denetimlerde 4 bin 411 kişi ve 145 metruk bina kontrol edildi, 595 umuma açık iş yeri ile 321 park bahçe ve 30 araç denetlendi.

Denetimlerde, polis sorumluluk bölgesinde aranan 8 kişi yakalandı, amaç dışı bıçak taşıyan bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılara adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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