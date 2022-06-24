Samsun'da öğretmenler yaptıkları eserleri sergiledi

Samsun'da öğretmenler, yaptıkları eserleri düzenledikleri sergiyle vatandaşlarla buluşturdu.

Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri, okullarında kurdukları sanat atölyesinde yürüttükleri sanatsal faaliyetlerle hem üretiyor hem de stres atıyor.

Tüm branşlardan öğretmenlerin katıldığı kurslarda çivi sanatı (filografi), üç boyutlu tablolar ve atık malzemelerin değerlendirildiği dekoratif ürünler üretiliyor.

Öğretmenlerin yaptığı eserler, kentteki bir alışveriş merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Okul müdürü Ergun Tuncer, AA muhabirine, okulda öğrencilerle birçok aktivite yaptıklarını, öğretmenlerle ilgili de sanatsal faaliyetlerde bulunmak istediklerini söyledi.

Öğretmenlerin dersin ardından dinlenebileceği, stres atabileceği bir ortam bulunmadığını belirten Tuncer, "Öğretmen arkadaşlarımızın bu işe gönüllü olduklarını görünce geçen yıl ekim ayının başlarında kurs başlattık, hazirana kadar devam etti." dedi.

Okulda görsel sanatlar öğretmenliği yapan Yonca Terzi ise öğretmen arkadaşlarıyla çalışma yapabilmenin uzun yıllardır hayalini kurduğunu ifade etti.

Derslerin yoğunluğunu atölyede muhabbet ederek ve sanatsal faaliyetler yaparak attıklarını dile getiren Terzi, şunları kaydetti:

"Çoğu öğretmen arkadaşımız, atölyeyi bırakıp çıkmak istemedi. Atık malzemeler de kullandık, tuval haline getirdik. 23 yıllık görsel sanatlar öğretmeniyim, bu benim hayalimdi. Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulundaki arkadaşlarıma nasip oldu. Sanatın insanların hayatlarının bir evresinde olması gerektiğini düşünenlerdenim. Matematiğin içine bile sanatı sokup görseli yorumlamanın ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."