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Samsun'da Öğretmeni Darp Eden İki Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Öğretmeni Darp Eden İki Zanlı Tutuklandı
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Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 ve 16 yaşındaki iki zanlı, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Olay, okulun öğrencisi olmayan iki kişinin ders saatinde okula girmesi ve öğretmenin müdahalesiyle meydana gelmişti.

Samsun'da bir öğretmeni darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğünce dün akşam yakalanan ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen M.F.C. (17) ile A.E.K'nin (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde okulun öğrencisi olmayan 2 kişiyi gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert'e (52) bildirmiş, öğretmen de M.F.C. (17) ve A.E.K'yi (16) okuldan çıkarmaya çalışmıştı. M.F.C'nin öğretmeni darbedip A.E.K. ile kaçması sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına almıştı.

M.F.C'nin geçen yıl söz konusu liseyi bir yıl okuduktan sonra bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce de aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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